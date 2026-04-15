Babacan: Uluslararası Hukukla Egemenlik Korunmalı - Son Dakika
Babacan: Uluslararası Hukukla Egemenlik Korunmalı

Babacan: Uluslararası Hukukla Egemenlik Korunmalı
15.04.2026 13:39
DEVA Partisi lideri Babacan, uluslararası hukukun önemine vurgu yaparak egemenlik hakkının korunmasını istedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Düsturumuz ve ilkemiz her zaman için uluslararası hukuk olmalıdır. Hiçbir ülkenin ne egemenlik hakkına ne de toprak bütünlüğüne göz dikilmemelidir. Bugün adı Suriye, Lübnan olur; yarın Allah korusun Türkiye olur" dedi.

Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, ABD/İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesle ilgili, "Türkiye'nin buradaki tutumu çok önemlidir. Türkiye'nin bu coğrafyada söyleyeceği söz çok kıymetli. Türkiye bu bölgede ve dünyada, 'Önce insan' demelidir. Sivillerin, kadınların, çocukların korunması esastır. İran ve bölge ile ilgili kalıcı ateşkesin sağlanması ve nihai bir barış anlaşmasının yapılması son derece önemidir. Düsturumuz ve ilkemiz her zaman için uluslararası hukuk olmalıdır. Eğer uluslararası hukuk varsa, zamanında milyonlarca insanın ölümünün ardından ülkeler bir araya gelip akitleştiyse, koca koca belgelerin altına imzalar atıldıysa, herkes imzasının, sözünün arkasında durmalıdır. Hiçbir ülkenin ne egemenlik hakkına ne de toprak bütünlüğüne göz dikilmemelidir. Bugün adı Suriye, Lübnan olur; yarın Allah korusun Türkiye olur. Dünyanın neresinde olursa olsun mesele egemenlik ve toprak bütünlüğü ise Türkiye'nin kesin bir dille bunu reddetmesi ve hiçbir ihlale izin vermemesi lazım. Türkiye olarak bölgesel perspektifimizin sapasağlam olması lazım. Bu coğrafyada yeni sınırlar çizilmesini bırakın mevcut hudutların anlamsızlaşacağı, öneminin azalacağı bir bölgeden bahsediyoruz. Ülkeler arasında insanların rahatça hareket edebileceği, ürünlerin gümrüksüz bir şekilde sevk edilebileceği, finansmanın, fikirlerin, yatırımların ülkeler arasında dolaşacağı bir bölgeyi hedefliyoruz. Ancak böyle topyekun bir güvenlik, refah ve huzur bölgesinin inşa edilebileceğini söylüyoruz" dedi.

'HELALİNDEN KAZANILAN BİR SEÇİM DEĞİL'

Ardından iktidarın tarım politikalarını eleştiren Babacan, "Tarıma verilen bütün destek toplam 163 milyar, faize 2 trilyon 700 milyar dolar. Çiftçiye verdiğinin tam 16 katı mislini iktidar faize ödüyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir zamanlar, 'Nas var, sana bana ne oluyor?' diyen bugünkü Cumhurbaşkanı değil miydi, ne oldu? Bir zamanların tertemiz, ülkenin tek kuruşuna zarar getirmemek için çırpınan, bürokratlarına saldıran ülkenin Cumhurbaşkanı ne yaptı? 2023 seçimlerine giderken, 'Faiz düştü daha da düşecek' dedi. Hatta Merkez Bankası'nın faizini göstermelik olarak yüzde 10'dan 8,5'a düşürdüler. Seçimden hemen sonra yüzde 50'ye çıkardılar. Böyle bir şey olabilir mi? Tam aldatma, tam. Eğer yüzde 8,5 doğruysa devam et ama neden seçimden sonra yüzde 50'ye çıkarıyorsun. Ben hep diyorum; 2023 seçimlerini 2 puanla kıl payı kazandılar ama helalinden kazanmadılar. Helalinden kazanılan bir seçim değil. Siyasette de ticarette de helal kazanç kavramı vardır. Dosdoğru olacaksın, kimseye aldanmayacaksın. Düzmece videolar yayımladılar. Teröristlerle siyasetçileri kol kola gösteren montaj videolar yayımladılar. Hem de Cumhurbaşkanı mitingde koskoca ekranda montaj videoyu yayımladı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Deva Partisi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan: Uluslararası Hukukla Egemenlik Korunmalı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
SON DAKİKA: Babacan: Uluslararası Hukukla Egemenlik Korunmalı - Son Dakika
