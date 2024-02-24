Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı Berat Kandili için mesaj yayınladı - Son Dakika
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Politika

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı Berat Kandili için mesaj yayınladı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı Berat Kandili için mesaj yayınladı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Atlı, mesajında 'Berat Kandilimizin herkes için hayırlar getirmesini, dualarımızın kabul olmasını ve yüreklerimizin nur ile dolmasını dilerim' ifadelerini kullandı.

24.02.2024 14:20  Güncelleme: 14:23
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Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Atlı, mesajında 'Berat Kandilimizin herkes için hayırlar getirmesini, dualarımızın kabul olmasını ve yüreklerimizin nur ile dolmasını dilerim' ifadelerini kullandı.

Berat Kandilinin insanın kötülüklerden ve günahlardan uzak durmak, onlardan arınmak için çok değerli bir gece olduğunu ifade eden Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, "Berat Kandili, duaların kabul olduğu, kalplerin arınma zamanıdır. Geçmişin muhasebesini yapmak ve geleceğe daha temiz bir sayfa ile başlamak için bir fırsattır. Berat Kandilimizin herkes için hayırlar getirmesini, dualarımızın kabul olmasını ve yüreklerimizin nur ile dolmasını dilerim.

Babadağlı hemşehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, bu değerli ve mübarek gecemizin güzelliğe, iyiliğe ve huzura vesile olmasını dilerim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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