Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, toplu iş sözleşmesiyle en düşük maaşı 22 bin TL\'ye çıkardı

Politika

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Başkan Adayı Ali Atlı, toplu iş sözleşmesi toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Atlı, çalışma arkadaşlarının 'Toplu İş Sözleşmesi' ile en düşük maaşın 22 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Babadağ Belediyesi'nden bugün toplu iş sözleşmesi için toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Başkan Adayı Ali Atlı, belediye meclis üyesi adayları ve belediye personelleri yer aldı. Toplu iş sözleşmesi toplantısında Başkan Atlı, belediye personelleri ile tek tek tokalaştı sohbet etti. Toplantıda konuşan Başkan Atlı, "Emek, en yüce değerdir. Gece gündüz demeden, fedakarca çalışan ve enerjileriyle her zaman en iyisini ortaya koyan çalışma arkadaşlarımın maaşını 'Toplu İş Sözleşmesi' ile artırarak en düşük maaşı 22 bin TL'ye çıkardık. Her birinizin emeği ve özverisi için teşekkür ederim." diye konuştu. - DENİZLİ