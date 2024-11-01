Babadağ Belediye Başkanı, İller Bankası Yetkilileri ile Projeleri Görüştü

Politika

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü'nden Teknik Uzman Uluç Turan ve Uzman Hakan Bayındır'ı belediye binasında ağırladı. Ziyaret sırasında, ilçeye yapılacak hizmet ve yatırımlar ele alınarak çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı, karşılıklı iş birliği ve ilçenin kalkınması için atılabilecek adımlar üzerine verimli görüşmelerle geçti.

Görüşmede, Babadağ'a yönelik planlanan projelerin teknik detayları masaya yatırıldı. Başkan Kumral, belediyenin öncelikli projelerini ve ilçenin ihtiyaçlarını konuk uzmanlarla paylaşarak, yapılacak çalışmalara yönelik bilgi alışverişinde bulundu. İller Bankası temsilcileri, finansal ve teknik desteklerle ilgili belediyeye nasıl katkı sunabilecekleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Başkan Murat Kumral, ilçeye kazandırılacak yatırımların Babadağ'ın gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Modern altyapı, çevre düzenlemeleri ve çeşitli kalkınma projeleriyle bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kumral, bu tür ziyaretlerin iş birliği açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Uzmanlar Uluç Turan ve Hakan Bayındır, projeler hakkında teknik bilgiler sunarken, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda en iyi çözümleri sağlamak için çalışacaklarını dile getirdiler. Ayrıca, Babadağ'ın mevcut durumu ve gelecekteki potansiyel projeler hakkında fikir alışverişi yaparak, kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdiler. Uzmanlar, belediyenin projelerindeki titizlik ve planlama anlayışından övgüyle bahsetti. Başkan Kumral, nazik ziyaretlerinden dolayı Uluç Turan ve Hakan Bayındır'a teşekkürlerini iletti. İlçenin kalkınması için güçlü iş birliklerinin devam edeceğini söyleyen Kumral, yapılacak projelerin Babadağ'ın daha modern ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi için büyük önem taşıdığını belirtti. - DENİZLİ