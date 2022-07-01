Belediye meclisi toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, İmar Komisyonu Raporu ile gelen evrak ve dilekçeler görüşüldü. - SAMSUN

Toplantı öncesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Samsun Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Tuğba Talay Tacar tarafından meclis üyelerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Hamit Kılıç, Samsun, Bafra, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bafra meclisi kadına şiddeti ele aldı - Son Dakika

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