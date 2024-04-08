Bağcılar\'ın Güneşli Mahallesi\'nde 40 yıllık muhtarlık görevi devredildi

Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki Atik Yağmur, yerel seçimlerinin ardından 40 yıldır yaptığı muhtarlık görevini Engin Kılıç'a devretti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in de katıldığı devir teslim töreni renkli görüntülere sahne oldu.
İstanbul Bağcılar Güneşli Mahallesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından 40 yıldır muhtar olarak görev yapan 87 yaşındaki Atik Yağmur, düzenlenen törenle görevi Engin Kılıç'a devretti. Güneşli Mahallesi Muhtarlık binasında yapılan törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yeni muhtar Engin Kılıç, eski muhtar Atik Yağmur, azalar ve mahalleli katıldı. 45 bin 518 nüfuslu mahallede 40 yıldır muhtarlık yapan Yağmur, mutlu olduğunu söyledi.
Renkli anlara sahne olan devir teslim töreninde Yağmur, "Çok mutluyum, böyle mutluluk herkese nasip olmaz. Başkanımız hiç yalnız bırakmadı, her zaman yanımızdaydı. Mahalleden hep bilgisi vardı. İnşallah o da kırk sene belediye başkanlığı yapar. Kendisini teşekkür ederim" diye konuştu.
Daha sonra konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Atik amcanın devir teslim törenindeyiz. Aslında muhtarlık demokrasinin temel yapı taşıdır. Özellikle vatandaşla olan diyaloğun sandığa yansıdığı bir alandır. Burada siyasi partilerin şemsiyesi aslında girmiyorsunuz. Direkt kendi şahsi ilişkilerinize, vatandaşla olan bireysel bağınızla seçiliyorsunuz. Atik amca da girdiği her seçimde 40 yıllık süreçte kazanmış. Rakipler gelmiş. Rakibi olduğu zaman da açıktan ona oy atmış birisi. Vatandaşın mahallenin gönlüne girmiş en güzeli de aslında, kendi isteğiyle bıraktı. Son seçimde bir rakip adaya kaybetmeden demokrasiyi de güzel bir şekilde nihayete erdirmiş. Mahalleye olan sevgisi ve saygısıyla onur duydum. İzin kullanmayan birisi, devamlı burada vatandaşın sıkıntılarıyla ilgilenen bir duruş söz konusu. Cep telefonu kullanmazdı mesela. Kendisine sabit telefondan ulaştırdık. Engin Bey de, yeni muhtarımız. Çok eskiden beri tanıdığımız ve dost bildiğimiz birisi. İnşallah Atik amcayı aratmayacak" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yapılan devir teslim töreninde yeni muhtarın aldığı mazbata ile birlikte toplu fotoğraf çekildi. - İSTANBUL
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Bahçılı ilçesinde Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'nin yeni muhtarı olarak seçilen Medine Çetin, mazbatasını alarak görevine başladı. Üç çocuk annesi Çetin, mahallenin sorunlarını çözmek ve hizmetleri en iyi şekilde sunmak için çalışacağını belirtti. Kadınlarla sürekli iletişim halinde olacağını ve mahalleyi daha da güzelleştirecek sosyal çalışmalar yapacağını ifade eden Çetin, destek veren herkese teşekkür etti.
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