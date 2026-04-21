Bağcıoğlu'ndan Savunma Sanayi Vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Aydın'da Milli Savunma Politikaları Paneli'ne katıldı.

Partisinin Aydın il başkanlığınca Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bağcıoğlu, milli savunmanın hassas bir konu olduğunu belirtti.

Savunma sanayiinin önemine dikkati çeken Bağcıoğlu, bu alanda gururlandıran çok büyük hikayeler bulunduğunu, zafiyetleri de ortaya koymanın görevleri olduğunu söyledi.

Bağcıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi savunma sanayiine karşı" söylemlerinin yanlış ve iftira olduğunu ifade ederek, "Öyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında savunma sanayii etkin, denetlenebilir ve adil bir proje yönetimiyle ve kayırmacılıktan uzak personel yönetimiyle daha da ileri gidecek." dedi.

Savunma sanayiini daha ileriye götürmek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bağcıoğlu, bu konuda insan kaynaklarının da yeterli olduğunu kaydetti.