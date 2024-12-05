Bağdat'ta Üçlü Dışişleri Toplantısı

Politika

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelecek.

Suriye'de muhalif grupların ilerleyişi sürerken, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelecek. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Irak basınında yer alan haberlerde, Suriye Dışişleri Bakanı Sabbagh'ın şu anda Bağdat'ta olduğu ifade edilerek, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ise yarın Bağdat'ta geleceği aktarıldı. - BAĞDAT