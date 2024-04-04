Bağımsız Aday Dr. Sadık Sefer, Konya\'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Seçildi

Politika

Türkiye'de seçimlerde kazanan bağımsız adaylar içerisinde yüzde 53.13'le en yüksek oy oranını elde ederek Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı seçilen Dr. Sadık Sefer, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart'ta yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde bağımsız olarak en yakın rakibi mevcut belediye başkanı Mehmet Çiğdem'in bin 767 oy önünde Hüyük Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Sadık Sefer, 30 yıl aradan sonra yeniden ilçe belediye başkanlığını kazandı. Sefer'e belediye başkanlığı mazbatasını gittiği Beyşehir Adliyesi'nde Hüyük İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Canan Yaman verdi.

Sefer, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, seçim sürecinde kendisine destek veren ilçe halkına teşekkür etti.

Hüyük halkının kendisine çok büyük bir teveccüh göstererek 30 yıl sonra ikinci kez belediye başkanlığına seçtiğini vurgulayan Sefer, "Bunun tabii karşılığını hizmet olarak geri döndürmek istiyorum. Daha önce vaat ettiğimiz icraatların hepsini de hayata geçirmeye çalışacağız. İkinci kez 30 yıl aradan sonra belediye başkanlığına seçildim. Tabii o dönemde büyükşehir yoktu. İlçede sadece merkez belediye başkanı idim. Şimdi tüm ilçenin belediye başkanı olarak hizmet vereceğiz. Tüm mahallelerimiz bize aynı eşit uzaklıkta, ilçe merkezi ile beraber her yere eşit bir şekilde hizmet vermeye çalışacağım. İnşallah başarılı oluruz. Tüm meclis üyelerimle beraber, belediye çalışanlarımda beraber, ilçe halkımla beraber en güzelini yapmaya çalışacağız. Ben Hüyük halkına çok şey borçluyum. Beni 'ben' yapan, beni bu noktaya getiren insanlar ve şu anda da bağımsız adaylar içerisinde Türkiye birinciliği yapıp Hüyük ilçemizi basın aracılığıyla Türkiye'ye tanıtan insanlardır. Onlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de benimle beraber tahmin ediyorum 9 bağımsız aday kazanmış, en yüksek oy oranı bizim oldu" ifadelerini kullandı.

Sadık Sefer, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP'den aday adaylığı başvurusunda bulundu. Sadık Sefer, Cumhur İttifakı'nın mevcut AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile devam etme kararının ardından bağımsız olarak aday oldu. Seçimlerde 5 bin 403 oy ile geçerli oyların yüzde 53,13'ünü alan Sadık Sefer'in en yakın rakibi Mehmet Çiğdem ise 3 bin 636 oy ile yüzde 35,76 oranını yakaladı. - KONYA