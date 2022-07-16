Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de - Son Dakika
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Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de

16.07.2022 15:10
Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de

Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, istifa ettiği partisi MHP'ye yeniden üye olduğunu duyurdu.

Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, istifa ettiği partisi MHP'ye yeniden üye olduğunu duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyüğümüz, liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı, şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

5 Nisan'da kesin ihraç talebiyle MHP Disiplin Kuruluna sevkinden sonra partiden istifa eden Ersoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından 14 Temmuz'da tekrar partiye üye olmak üzere davet edilmişti.

YORUMLAR
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Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de Bahçeli tarafından yeniden MHP üyeliğine davet edilen Baki Ersoy: Liderimin çağrısından şeref duydum Bahçeli tarafından yeniden MHP üyeliğine davet edilen Baki Ersoy: Liderimin çağrısından şeref duydum
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de - Son Dakika

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