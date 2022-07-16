5 Nisan'da kesin ihraç talebiyle MHP Disiplin Kuruluna sevkinden sonra partiden istifa eden Ersoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından 14 Temmuz'da tekrar partiye üye olmak üzere davet edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de - Son Dakika

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