BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan dikkat çeken sözler: İttifak talebimiz reddedilirse toplumda infial oluşabilir

Katıldığı bir canlı yayında "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" diyerek partisinin Millet İttifakı'na alınması çağrısında bulunan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İYİ Parti ve CHP'den destek bulan bu çağrısı üzerine yeni bir açıklama yaptı.

"MERAL HANIM KUŞATICI VE SAHİPLENİCİ BİR TAVIR SERGİLEMİŞ OLDU"

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'ye konuşan Baş, çağrısı üzerine partisinin genel merkezine ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşmeye ilişkin de şu değerlendirmede bulundu; "Meral Akşener ile yaptığımız görüşmede olumlu tutumlarının devam ettiğini gördük. Tabii biz 'Altılı Masa'ya demokrasi masası diyoruz. Dolayısıyla masada bulunan altı lider arasında da bir demokratik hukuk söz konusu. Yaptığımız çağrı 14 Kasım'daki toplantıda görüşülecek. Meral Hanım kuşatıcı ve sahiplenici bir tavır sergilemiş oldu. Bu bizi çok memnun etti."

"TOPLUMSAL BEKLENTİ VAR"

Baş, "Teklifiniz altılı masada gündeme geldiğinde olumlu sonuçlanmazsa nasıl karşılarsınız? İYİ Parti'nin olumlu tutumuna karşı masadan çıkacak olumsuz bir sonuç altılı masada bir krize neden olur mu?" sorusu üzerine şöyle yanıt verdi; "Olumlu sonuçlanır, beni kırmazlar. Bizim ittifaka katılma talebimiz, İYİ Parti'nin bize olumlu yaklaşımı, Sayın Akşener'in ziyareti 'Altılı Masa'da bir krize neden olur mu kestirmem zor; partnerlerin diyalogları ile ilgili bir durum. Ancak toplumsal bir rahatsızlık, infial oluşabilir. Çünkü bu konuda toplumsal bir beklenti var. Toplum bunu beklerken, bu kadar hazırken ittifaka katılımın olumsuz sonuçlanması toplumu üzer. Böyle bir kriz boyutu oluşabilir. Ben masadan olumsuz bir yanıt çıkacağını düşünmüyorum."