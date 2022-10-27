BTP lideri Hüseyin Baş'ın "Beni ittifaka alın" sözlerine İYİ Parti'den sonra CHP'den de cevap verildi - Son Dakika
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BTP lideri Hüseyin Baş'ın "Beni ittifaka alın" sözlerine İYİ Parti'den sonra CHP'den de cevap verildi

27.10.2022 18:17

Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'ın beni Millet İttifakı'na alın çağrısına İYİ Parti olumlu cevap verirken CHP'den de bir açıklama geldi. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ''CHP de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan sayın genel başkanlardır. Elbet otururlar, bununla ilgili birlikte bir davet verirler mi, vermezler mi tartışırlar. Ama bizim bakış açımız aynen böyledir" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş dün yaptığı açıklamada, "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" diyerek Millet İttifakı'na katılmak istediklerini belirtti.

İYİ PARTİ'DEN YEŞİL IŞIK

BTP lideri Hüseyin Baş'ın bu çağrısına İYİ Parti'den olumlu yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır'' ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZKOÇ: MEMNUNİYET DUYARIZ

İYİ Parti'den sonra 6'lı masadaki diğer partilerin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili çok geçmeden CHP'den de bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Hüseyin Baş'ın bu çağrısıyla ilgili yöneltilen soruya "CHP de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan sayın genel başkanlardır. Elbet otururlar, bununla ilgili birlikte bir davet verirler mi, vermezler mi tartışırlar. Ama bizim bakış açımız aynen böyledir" cevabını verdi.

KARAMOLLAOĞLU SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Bağımsız Türkiye Partisi'nin Millet İttifakı içerisinde yer almasına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu pek sıcak bakmıyor. Hüseyin Baş da bununla ilgili yaptığı açıklamada "Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım" dedi.

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Son Dakika Politika BTP lideri Hüseyin Baş'ın 'Beni ittifaka alın' sözlerine İYİ Parti'den sonra CHP'den de cevap verildi - Son Dakika


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