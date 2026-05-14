Bahar Konseri'nde Türk Müziği ve Siyaset Buluştu

14.05.2026 21:23
Dostlar Meclisi Korosu, Meclis'te bakanlık yapmış isimlerin eserlerini seslendirdi.

Dostlar Meclisi Kültür Sanat ve Türk Müziği Topluluğu Korosu, geçmişte bakanlık ve milletvekilliği yapmış bazı isimlerin eserlerini Meclis'teki "Bahar Konseri"nde seslendirdi.

Koronun, TBMM Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği Bahar Konseri'nin açılışında konuşan Koro Başkanı ve 17. Dönem Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir, müzik ve siyaset ilişkisinin önemine vurgu yaptı.

Padişahların Türk müziğine katkılar sunduğunu belirten Taşdemir, "Bizim geleneğimiz böyle bir kökten gelmektedir. Bu geleneğimiz bugün Meclis yetkililerinin bize kol kanat germeleriyle devam etmektedir." dedi.

Müzikle ilgilerinin uzun yıllara dayandığını söyleyen Taşdemir, 25 sene önce parlamenterler olarak müzik çalışmaları yapmaya başladıklarını dile getirdi.

Taşdemir, şöyle konuştu:

"İcra edeceğimiz eserlerin yarısından fazlasını milletvekillerine ait eserler oluşturmaktadır. Bugün Türk müzik tarihine baktığınızda Yahya Kemal'den başlayarak bugüne kadar Orhan Seyfi, Faruk Nafiz ve diğer sanatçılarla devam eden şarkıların çoğunluğunun parlamento ve siyaset kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bizim amacımız, özellikle siyaset yapan insanlarımızın bu yönünün topluma tanıtılması ve toplum tarafından siyasetçilerin müzik ve sanatla olan ilgilerinin daha iyi kavranmasıdır. Bugün toplumda siyaset kurumuna karşı olan odaklar, siyaseti kötü gösterme çabası içindedir. Biz bu çabanın, bu tür güzel sanatsal etkinliklerle karşılarına çıkmış oluyoruz."

Açılış konuşmasının ardından Dostlar Meclisi Kültür Sanat ve Türk Müziği Topluluğu Korosu, geçmişte bakanlık ve milletvekilliği yapmış isimlerin eserlerini seslendirdi.

Bu sırada programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları da "Ah le yar" ile "İki alyans" şarkılarını seslendirdi.

Etkinlikte eski siyasetçi ve şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in güftesini yazdığı "Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok" parçası da seslendirildi.

Programa, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, geçmiş dönem bazı milletvekilleri ve siyasetçiler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
