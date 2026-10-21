MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığının huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, açıklamasında Akdeniz'deki varlığın bu unsurlar açısından teminat işlevi görmesi gerektiğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı; huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olmalıdır."
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21.10.2026 14:49:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçeli, Akdeniz'deki varlığın huzur ve istikrar teminatı olması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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