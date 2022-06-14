Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy 'de, aralarında HDP'li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun, İmralı canisinin serbest bırakılması için yürüyüşe geçip sokaklarımızı kirletmesi tek kelime ile alçaklıktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Kadıköy, Politika, Son Dakika

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