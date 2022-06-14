Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de,... - Son Dakika
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Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de,...

14.06.2022 11:02
Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de,...

Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de, aralarında HDP'li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun, İmralı canisinin serbest bırakılması için yürüyüşe geçip sokaklarımızı...

Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de, aralarında HDP'li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun, İmralı canisinin serbest bırakılması için yürüyüşe geçip sokaklarımızı kirletmesi tek kelime ile alçaklıktır." - ANKARA

YORUMLAR
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HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez Kadıköy'deki Eylemde Gözaltına Alınan 70 Kişiden 45'i Emniyetten Salıverildi, Adliyeye Sevkedilen 25 Kişiden 2'si Tutuklandı Kadıköy'deki Eylemde Gözaltına Alınan 70 Kişiden 45'i Emniyetten Salıverildi, Adliyeye Sevkedilen 25 Kişiden 2'si Tutuklandı
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Kadıköy, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: 'Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de,... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de,... - Son Dakika
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