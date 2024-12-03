MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP yönetimin gözü başka kaşı başka oynamaktadır. Demokrasi dışı anlayışı hayal ettiklerini görmek yanlış değil"
-"Tel Rıfat'tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimizde görecektir"
-"Kürtler canımız, PKK/YPG/PYD can düşmanımızdır"
- "Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te"
- "Hukuk insanlarımıza saldıran milletimizin sinir uçlarına basan Özel ve ekibini ara rejim merakı sarmıştır"
-"Özgür bey yolun yol değil, ağzının ayarı bozuktur"
-"CHP 68-69 sonrasında fikir kulüplerini kullanarak iktidar yolunu aradı. 12 Eylül'den sonra PKK ve benzeri örgütlerle birlik olarak milleti sokağa çıkarmak istedi"
-"Sokakta değil sandıkta adam olmaya çalışın"
ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
Son Dakika › Politika › Bahçeli: CHP'nin Anlayışı Yanlış - Son Dakika
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