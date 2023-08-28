Bahçeli'den Akşener'in "Seçime ayrı ayrı girelim" önerisine yanıt: Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur - Son Dakika

Bahçeli'den Akşener'in "Seçime ayrı ayrı girelim" önerisine yanıt: Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur

Son Güncelleme: 28.08.2023 16:03

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in meydan okuyarak yerel seçimlere ayrı ayrı girme çağrısına "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim" çağrısına cevap geldi. Bahçeli, Akşener'in çağrısına ilişkin "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur" ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK" MESAJI

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri olarak heves ve heyecan içinde hazırlanacaklarını dile getiren Bahçeli, " Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve işbirliğini esas alan tavrını gösterecektir" dedi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener, yerel seçime ilişkin yol haritasını duyururken siyasi partilere çağrıda bulunmuş "Önümüzde yerel seçimler var. Yine tüm gündemi sayısal oranları yarıştırarak ittifaklara çekmeye çalışıyorlar. Yerel seçimi sayısal ittifaklara yönlendirirsek bu yereli ortadan kaldırmak olur. Yerel seçimler çoğulcuğun yaşadığı yerdir. Yerel seçim, genel seçim değildir. Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız. Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli, Meral Akşener, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Akşener'in 'Seçime ayrı ayrı girelim' önerisine yanıt: Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'den Akşener'in "Seçime ayrı ayrı girelim" önerisine yanıt: Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur - Son Dakika
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