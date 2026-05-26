Bahçeli'den Kurban Bayramı'nda birlik mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli'den Kurban Bayramı'nda birlik mesajı

26.05.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajında Kurban Bayramı'nın rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerin yumuşadığı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği mübarek günler olduğunu belirtti. Bayramların yalnızca sevinç günleri değil aynı zamanda nefis muhasebesi ve paylaşma bilincinin güçlendiği zamanlar olduğuna dikkat çekti. İslam dünyasında ve birçok coğrafyada yaşanan zorluklara değinen Bahçeli, mazlumların yaşadığı acıların insanlığın vicdanını sınadığını ifade ederek, Türkiye'nin bölgesinde barış, istikrar ve diplomasi çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Bahçeli, "Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz. Annesinin şen gülüşleriyle değil bomba sesleriyle uyanan bir çocuğun gözyaşı, evladını bağrına basmak yerine toprağa veren bir annenin bakışı, ailesini koruyamamanın ağırlığı altında ezilen bir babanın çaresiz bakışı; çağların en gür hitabından daha tesirli, en pahalı taçlarından daha ağır, en sert ordulardan daha sarsıcıdır" ifadelerini kullanırken, Kurban Bayramı'nın kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Vatandaşların bayramını kutlayan Bahçeli, sevdiklerine kavuşmak için yola çıkacak vatandaşlara da sağlık, huzur ve güven diledi. Mesajında şehit aileleri ve gazilere de özel olarak yer veren Bahçeli, tüm milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kurban Bayramı, Devlet Bahçeli, İnsan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Kurban Bayramı'nda birlik mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:42:21. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçeli'den Kurban Bayramı'nda birlik mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.