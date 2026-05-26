Bahçeli'den Kurban Bayramı'nda birlik mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajında Kurban Bayramı'nın rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerin yumuşadığı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği mübarek günler olduğunu belirtti. Bayramların yalnızca sevinç günleri değil aynı zamanda nefis muhasebesi ve paylaşma bilincinin güçlendiği zamanlar olduğuna dikkat çekti. İslam dünyasında ve birçok coğrafyada yaşanan zorluklara değinen Bahçeli, mazlumların yaşadığı acıların insanlığın vicdanını sınadığını ifade ederek, Türkiye'nin bölgesinde barış, istikrar ve diplomasi çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Bahçeli, "Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz. Annesinin şen gülüşleriyle değil bomba sesleriyle uyanan bir çocuğun gözyaşı, evladını bağrına basmak yerine toprağa veren bir annenin bakışı, ailesini koruyamamanın ağırlığı altında ezilen bir babanın çaresiz bakışı; çağların en gür hitabından daha tesirli, en pahalı taçlarından daha ağır, en sert ordulardan daha sarsıcıdır" ifadelerini kullanırken, Kurban Bayramı'nın kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Vatandaşların bayramını kutlayan Bahçeli, sevdiklerine kavuşmak için yola çıkacak vatandaşlara da sağlık, huzur ve güven diledi. Mesajında şehit aileleri ve gazilere de özel olarak yer veren Bahçeli, tüm milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. - ANKARA