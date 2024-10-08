Bahçeli'den Birlik Çağrısı

Politika

MHP Lideri Bahçeli: "Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el İlk Meclis'in ve Cumhurbaşkanımızın sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el "Gelin Türkiye partisi olun. Gelin teröre cephe alın. Gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin teklifidir" - ANKARA