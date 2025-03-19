Bahçeli'den Hukuk ve Demokrasinin Önemi Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Hukuk ve Demokrasinin Önemi Vurgusu

Bahçeli, hukukun ve demokrasinin korunmasının önemine dikkat çekti, iç ve dış tehditlere uyardı.

19.03.2025 11:12
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Bahçeli: "Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır. Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır. Türkiye'nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemdedir" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bahçeli'den Hukuk ve Demokrasinin Önemi Vurgusu - Son Dakika

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