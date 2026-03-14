Bahçeli\'den İlber Ortaylı İçin Taziye Mesajı

14.03.2026 16:51
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemiyle ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Merhum Ortaylı, Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından birisiydi. Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti. Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. 'Mekanı cennet, ruhu şad olsun' diyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Advertisement
