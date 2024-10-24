Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında kürsüden fırlattığı ipi odasına astı
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İYİ Parti grup toplantısında Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, ipi makam odasına astı" denildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den İYİ Parti'ye Yanıt - Son Dakika
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