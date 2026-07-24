Bahçeli'den Lozan Mesajı - Son Dakika
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Bahçeli'den Lozan Mesajı

Bahçeli\'den Lozan Mesajı
24.07.2026 11:42
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'na dair açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşmasının yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Bahçeli, MHP'nin sanal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Bilinmelidir ki, Lozan Barış Antlaşması'nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Bu şuursuz ve gayri milli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Lozan Mesajı - Son Dakika

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