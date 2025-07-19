Bahçeli'den Öymen'e Taziye Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Mehmet Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi. - ANKARA