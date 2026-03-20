Bahçeli'den Ramazan Bayramı Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli'den Ramazan Bayramı Ziyareti

Bahçeli\'den Ramazan Bayramı Ziyareti
20.03.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı'nda Ülkü Ocakları Vakfı'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfını ziyaret etti.

Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçti.

Burada partililerle bayramlaşan Bahçeli, vakıf temsilcileriyle sohbet etti.

Devlet Bahçeli'ye, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, gençlere mesleki, sosyal ve kişisel gelişim alanlarında aldıkları eğitimler sonucu verilen 3 bin sertifikanın hatırası olarak hazırlanan tablo ile üzerinde duaların yazılı olduğu üç hilal simgesi takdim edildi.

Bahçeli'ye, İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları il başkanlıkları tarafından geliştirilen yarış otomobillerinin prototipleri de hediye edildi. Bahçeli, prototip araçlara "Göktay 1" ve "Göktay 2" adını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Tay biliyorsunuz önemli, Orta Asya'dan buralara kadar gelirken... Atın küçüğüne tay denir. Buraya kadar geldikten sonra adı 'Göktay' olsun, güzel bir isim değil mi? Uludağ olabilir ama Uludağ'a çıkacak hali yok gibi geldi. Kar kışta nasıl gidecek? Göktay olsun, arkadaşlarımız da uygun bulurlarsa." ifadelerini kullandı.

Her iki prototipi de beğenen Bahçeli, "Garajda 19 tane orijinal araba var, alayını silip attınız." diyerek espri yaptı.

Bahçeli, programın sonunda vakıf temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Devlet Bahçeli, Etkinlikler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Ramazan Bayramı Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

12:22
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 13:40:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Bahçeli'den Ramazan Bayramı Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.