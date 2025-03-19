Bahçeli'den Yargı Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Yargı Vurgusu

Bahçeli, Türk yargısının bağımsızlığını savunarak hukukun üstünlüğünün önemini vurguladı.

19.03.2025 11:12
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Bahçeli: "Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir. Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir" - ANKARA

Kaynak: İHA

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