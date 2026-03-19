Bahçeli'den Yetim Çocuklara Bayram Yardımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'da bulunan Andhoy Türkmen Evi Talebe Yurdu'nda eğitim gören yetim çocuklara her bayram olduğu gibi bu bayramda da kıyafet ve ayakkabı gönderdi.

MHP lideri Bahçeli'nin Afganistan'da bulunan, Andhoy Türkmen Evi Talebe Yurdunda eğitim gören yetim çocuklara, Bayram öncesi göndermiş olduğu temel ihtiyaçları ve kıyafetleri için, Andhoy da eğitim gören yetim çocuklar, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkürlerini ifade ederek, "Teşekkür ederiz Devlet dede" diyerek sevinçlerini dile getiren bir video paylaştı. - ANKARA