Bahçeli: Dünyada barışı sağlamak isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım

Politika

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım diye düşünüyorum" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, bugün Meclis Genel Kurulu'nda DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmasının sorulması üzerine "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım diye düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis açılış töreninde yaptığı konuşmada İsrail'le ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde duruyor. Türk milletini de bu manada uyarıyor, dikkatli duyarlı olmalarını tavsiye ediyor" diye konuştu.

TBMM'de partisinin grup toplantısında Özgür Özel'e yönelik eleştirilerinin ardından Özel'in el sıkışmaya gelmesini nasıl değerlendirdiği sorulan Bahçeli, "El sıkmak değerlendirmenin işaretidir" dedi.