Bahçeli: Kalkınma Yolu Projesi ile bölge huzur ve refaha kavuşacak - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Kalkınma Yolu Projesi ile bölge huzur ve refaha kavuşacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Kalkınma Yolu Projesi'nin devreye girmesiyle bölgenin huzur ve refaha kavuşacağını belirtti. Bahçeli, Ankara'da yaptığı açıklamada, projenin bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

30.04.2024 11:04
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Bahçeli: "Kalkınma Yolu Projesi'nin devreye girmesiyle bölgemiz huzur ve refaha kavuşacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Ekonomi, Ankara, MHP, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Kalkınma Yolu Projesi ile bölge huzur ve refaha kavuşacak - Son Dakika

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