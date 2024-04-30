Bahçeli: Kalkınma Yolu Projesi ile bölge huzur ve refaha kavuşacak
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Kalkınma Yolu Projesi'nin devreye girmesiyle bölgenin huzur ve refaha kavuşacağını belirtti. Bahçeli, Ankara'da yaptığı açıklamada, projenin bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda büyük katkı sağlayacağını vurguladı.
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30.04.2024 12:04:58. #1.11#
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