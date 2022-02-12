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Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu (2) - Son Dakika

Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu (2)

12.02.2022 18:19
Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu (2)

İL BAŞKANLARIYLA ÇAY İÇTİMHP'nin il başkanları toplantısının ilk günü sona erdi.

İL BAŞKANLARIYLA ÇAY İÇTİ

MHP'nin il başkanları toplantısının ilk günü sona erdi. Sabah ve öğleden sonra iki oturum halinde yapılan toplantıya Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlık yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda seçim sürecinde yapılacak çalışmalar ele alındı. Bahçeli, toplantıya verilen aralarda başta Doğu ve Güneydoğu il başkanları ile otelin lobisinde çay içerek sohbet etti. Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu'daki il başkanlarına "İllerinizde kar kış çok ise sizi Ankara'da misafir edelim" ifadesini kullandı.


Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu (2)
Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu (2)
Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu (2)
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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Güneydoğu, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu (2) - Son Dakika


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