Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bahçeli\'nin \'\'Demirtaş\'\' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

PKK terör örgütünün fesih kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'la görüşmek istediği ancak Edirne F Tipi Cezaevi yönetiminin bu talebi yanıtsız bıraktığı iddia edildi. Adalet Bakanlığı ise söz konusu iddiayı yalanladı.

12.05.2025 21:42
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Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşik aşıldı. PKK terör örgütü fesih kararı aldı, silahları bırakacağını açıkladı. Terör örgütünün kararının yankıları sürerken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"BAHÇELİ'NİN DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞME TALEBİ YANITSIZ KALDI" İDDİASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi yapmak istedi. Bahçeli'nin bu talebi özel kalemi aracılığıyla cezaevi yönetimine iletildi. Ancak cezaevi yönetiminden bu talebe karşılık gelmedi.

ADALET BAKANLIĞI YALANLADI

Gündem olan iddiaya Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Gazeteci İsmail Saymaz konuya ilişkin Halk Tv'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Adalet Bakanlığı yetkililerine Sayın Devlet Bahçeli'den Sayın Demirtaş'la görüşmek üzere herhangi bir talep olup olmadığını sordum. Çünkü haberde telefonla görüşme vurgusu vardı. Adalet Bakanlığı yetkilileri bana sayın Bahçeli'den Demirtaş'la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığını söylediler."

Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı, Devlet Bahçeli, Politika, Cezaevi, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ömer Faruk Kurt:
    koskoca reis demirtas gibi bir haini muhatap bile almaz 23 210 Yanıtla
    34ts6665:
    apoyu aldı ama. 37 12
    fatih topaktaş:
    öcalanı muhatap aldı ama 38 9
    velibaba1.2.3:
    uyan uyan neler oluyor sen bunamı takılıyorsun kardaş 28 3
    369963:
    sende iyi hayırlı olur orusbu çocuğu 10 4
  • Ali Akkaya:
    sazan sarmalı mhp pkk yakınlaşması 83 55 Yanıtla
  • osman şahin:
    SAYIN SELAHATTİN DEMİRTAŞ ONURLU DÜRÜST YÜREKLİ BİR SİYASETÇİDİR SUÇSUZ OLDUĞUNU BÜTÜN ÜLKE BİLİYOR 96 41 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Adalet bakanlığındaki yetkili ; sen teröriste sayın diyemezsin aklını başına topla sen bu devletin memurusun 30 53 Yanıtla
  • 082912aB:
    yapma yaw..Dimokrasi var olum bizde...kralda olsan,herif yok dedimi görüşemezsin ???? 14 34 Yanıtla
  • Alper Tunga:
    Yandaş yalaka biatcılar ne oldu hdp ile kol kolasınız. Bunlar gelirse Selahattin Demirtaş çıkacak diye konuşanlar şimdi aponun çıkışı için zemin hazırlıyor. Sizin karakterinizi ... 25 14 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Bütün siyasetçiler sayın sellahatin demirtaş gibi dürüst olsaydi şimdi döviz paramızın 40 kattı olmazdı ,bu ülkede yoksulluktan gençler evlenemiyo ,evlenmeyincede genç nüfus oluşamıyo 20 40 sene sonra bu ülkenin hali feryat figan olcak BATMIŞIZ 11 12 Yanıtla
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