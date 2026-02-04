Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket - Son Dakika
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

04.02.2026 09:43
ASAL Araştırma'nın Ocak 2026 anketine göre, ''Erken genel seçim yapılmalı mı?'' sorusuna katılımcıların yüzde 54,4'ü ''evet'', yüzde 38'i ''hayır'' yanıtını verdi; yüzde 7,6 ise fikrinin olmadığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarına kesin bir dille kapıyı kapatmasının ardından konu bu kez kamuoyu yoklamalarına yansıdı.

YÜZDE 54'LÜK KESİM "YAPILSIN" DEDİ

ASAL Araştırma'nın Ocak 2026'da 26 ilde, 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara "Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 54,4'ü erken seçim yapılması gerektiğini belirtirken, yüzde 38'i erken seçime karşı çıktı. Yüzde 7,6'lık kesim ise fikir belirtmedi.

Ortaya çıkan tablo, siyasi gündemde erken seçim tartışmalarının kamuoyunda önemli bir karşılığı olduğunu gösterirken, Bahçeli'nin "erken seçim asla gündeme alınmayacaktır" sözlerine rağmen seçmenin yarıdan fazlasının erken seçim talebinde bulunduğunu ortaya koydu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

"CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması, tam bir siyasi ahmaklıktır" diyen Bahçeli, şu ifadelere yer vermişti: "Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir, erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. CHP Genel Başkanı seçim kapısını aralamaya vursa da biz Cumhur İttifakı olarak arayacağımız kapının Türkiye'nin ve Türk Yüzyılı'nın cümle kapısı olduğunu biliyoruz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Yenilmeye doyamayanlar yine seçim istemişler :))) 38 200 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    23 yıldır skilmeye doyamanlara ne demeli :) 109 24
    ünal yalçın ünal yalçın:
    Senin tuzun kuru galiba.. O yüzden seçim olsun istemiyorsun... 74 13
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Mehmet Ülker. CHP DEMELİ:))))) 12 40
    Ali Levent Ali Levent :
    Selami Karagülle... Habere göre erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 55 çıkmış. Çoğunluğu kırmamak lazım. Bırakalım yine yenilsinler:))) 3 30
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    DERE GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ 17 94 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    eyvah bahçeci. 16 -17 milyon EMEKLİ= En büyük. muhalefet 85 9 Yanıtla
    ramazanefe66 ramazanefe66:
    chp gelse emekli maaşlarımızda alamazlar ahada buraya yazıyım 28 121
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    yazı yazmayı öğren önce iramazan :) 49 10
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    kilim doku köyünde bohçalı :) 67 18 Yanıtla
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    bahçeli gtüne bülent ersoy önüne sahipçıksaydı ülkece çok farklı yerlerde olabilirdik 47 15 Yanıtla
