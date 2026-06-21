Bakan Çiftçi: Bu vatan hepimizin ortak yurdu - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: Bu vatan hepimizin ortak yurdu

Bakan Çiftçi: Bu vatan hepimizin ortak yurdu
21.06.2026 23:40
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Nevşehir'deki Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nde muharrem ayı oruç açma programına katılan İçişleri Bakanı Çiftçi, vatanın ortak yurt olduğunu vurguladı; Milli Eğitim Bakanı Tekin ise Alevi-Bektaşi kültürü için yeni kurslar açılacağını duyurdu.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Türkiye'nin en büyük cemevi Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nde muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programı düzenlendi. Programa katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,

"Bu vatan Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle büyük bir milletin ortak yurdudur. Aynı acıya gözyaşı döken, aynı bayrağın altında geleceğe yürüyen kardeşlerin ülkesidir" dedi.

Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, milletvekilleri, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Alevi-Bektaşi inanç önderleri, dedeler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Bakan Çiftçi, muharrem ayının yalnızca bir matem dönemi değil, aynı zamanda nefis muhasebesi, birlik ve kardeşlik zamanı olduğunu söyledi. Kerbela'nın insanlık vicdanında silinmez izler bıraktığını belirten Çiftçi, Hazreti Hüseyin'in hak ve adalet uğruna verdiği mücadelenin bugün de insanlığa yol göstermeye devam ettiğini ifade etti. Anadolu'nun mayasının Ehlibeyt sevgisiyle yoğrulduğunu vurgulayan Çiftçi, "Horasan erenleri bu topraklara kılıçtan önce gönül, hükümden önce hikmet, sözden önce edep getirmiştir. Hacı Bektaş Veli'nin, Yunus Emre'nin ve Mevlana'nın öğretileri milletimizin ortak değerleri olmuştur" dedi.

Türkiye'nin farklı inanç ve kültürleriyle güçlü bir birliktelik örneği sergilediğini kaydeden Çiftçi, "Bu vatan Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle büyük bir milletin ortak yurdudur. Aynı acıya gözyaşı döken, aynı bayrağın altında geleceğe yürüyen kardeşlerin ülkesidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inanç özgürlüklerini ve toplumsal huzuru güçlendiren çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çiftçi, devletin tüm vatandaşların inançlarını özgürce yaşayabilmesi için gerekli desteği vermeye devam ettiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, muharrem ayının Kerbela'nın mesajını yeniden hatırlama ve vicdan muhasebesi yapma fırsatı sunduğunu söyledi. Kerbela'nın yalnızca tarihi bir olay olmadığını belirten Tekin, hak ile haksızlık arasındaki mücadelenin her dönemde devam ettiğini ifade etti. Alevi-Bektaşi toplumunun Türkiye'nin ortak medeniyet mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, devletin tüm vatandaşların inanç ve kültürlerini koruma konusunda önemli adımlar attığını kaydetti. Tekin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulmasının bu alanda atılan önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocukların kendi kültür ve medeniyet değerleriyle yetişmesini hedeflediklerini ifade ederek, "Çocuklarımızın hangi şehirde doğduğu, hangi inanca sahip olduğu ya da hangi kökenden geldiği eğitim hakkının önünde bir engel olmamalıdır. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Tekin ayrıca, Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla halk eğitim merkezlerinde yeni kurs programlarının hayata geçirileceğini açıkladı. Bakan Tekin, hazırlanan modüller kapsamında Alevilik ve Bektaşiliğin temel esasları, yol ve erkan, tarih, ocaklar ve dergahlar, edebiyat, müzik ve kültürel değerler konusunda eğitimler verileceğini söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Çiftçi: Bu vatan hepimizin ortak yurdu - Son Dakika

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