Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kartalakaya faciasında ölen çocukların isimlerini saydıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

28.01.2025 11:05
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'deki yangın faciasıyla ilgili konuşma yaptığı esnada duygu dolu anlar yaşadı. Hayatını kaybeden canların isimlerini sayan Bahçeli, gözyaşlarına hakim olamadı. Bahçeli, "Milletimize bu acıyı yaşatanların yargı önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

"İŞİN İÇİNDEN KURTULMA TELAŞINA KAPILMAK..."

"Hangi ara siyasi ihtirasların bu kadar eline düştük? Yarısı çocuk olan 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek" diyen Bahçeli, "Otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir hukuk gereğidir. Kutuplaşma sahnesi kurmak namertliktir. Masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulma telaşına kapılmak narsistliktir. Ahlaklı olmanın ilk şartı esasen sorumlu olmaktır. Gerçekleri bastırmak veya baltalamak ahlakın değil, adaletin ilgi sahasındadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli\'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Devlet Bahçeli, Politika, Gündem, Çocuk, Hakim, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Serkan Yalçın:
    timsah gözyaşları bu arada ordaki herkesin bunak olması şakamı ;) 149 221 Yanıtla
  • Fatih Solmaz:
    adam demiş tamamını dinlemeden boş boş konuşmayın ; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un olayda sorumluluğu olduğunu belirterek ''İlgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiride imtina etmesini kabul etmiyorum demiş. ne diyecek daha 331 8 Yanıtla
  • Nis Ard:
    bu yaşıyormuş , ama bakanlığa söz etmis akşam ağa babasi kafaya vurur 111 161 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    timsahın gözyaşları.. muhalefette olsaydı Turizm Bakanını istifaya çağırırdı, ne değişti? benim bakanım suçsuzdur mu? 111 138 Yanıtla
  • Şevket Yıldırım:
    ahhhhh bahçeli ahhhhhh,ülke bu durumdaysa en büyük sebebi sensin 111 129 Yanıtla
  • İbrahim k:
    Bu ülke binlerce şehitte verdi ama unuttun gitti tabi 102 128 Yanıtla
  • özcan özdemir:
    aglamasi bile yalan ölum aklına bile gelmiyor 92 104 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    her şeyi yapmacık bunun hani ip nerede ip apo yu asacakmış mıy mıy da mıy mıy 80 90 Yanıtla
  • şakir:
    turzm bakanı hala görevinin başında 101 67 Yanıtla
  • kenan sar:
    ölen şehitlerin adını sayabilir mi 69 82 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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