Bahçeli, özgür basının vazgeçilmez, hukukun reyting kadar değerli olduğunu söyledi

Bahçeli, özgür basının vazgeçilmez, hukukun reyting kadar değerli olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, özgür basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna inandıklarını söyledi. Bahçeli, reyting kadar hukukun da kıymetli olduğunu düşündüklerini belirtti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özgür basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. Reyting kadar hukukun kıymetli olduğunu düşünüyoruz"
Kaynak: İHA
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