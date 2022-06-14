MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK, sadece PKK'dan ibaret değildir. - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK, sadece PKK'dan ibaret değildir.

14.06.2022 10:50

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK, sadece PKK'dan ibaret değildir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " PKK, sadece PKK'dan ibaret değildir. Türk milletiyle kimlerin hesabı varsa terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır. Terörle mücadele Türkiye'yi zora sokmak isteyen alçakların topuyla asimetrik bir mücadeledir"

-"Elbette acımız çok büyüktür. Al bayrağa sarılmış şehit naaşları gözyaşları eşliğinde vatan topraklarımıza emanet edilmiştir. Kalırsak devlet biziz ölürsek cennet bizim diyen kahraman şehitlerimizin kanları yerde bırakılmayacaktır. Katillere hak ettikleri cezalar kesilecektir. Evlatlarımıza kast edenlerin hayatları zindan edilecektir"

-"Terörle mücadele kıran kırana devam edecek, bu melanetin kökü her zeminden sökülüp atılacaktır. İkinci bir tercihimiz görülemeyecektir"

-"Türkiye'ye ihanet eden PKK'lı teröristlerden 3 ayaklı bir çıkış yolu vardır. Terör saldırılarına ön şartsız derhal son verilmelidir. Silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olmalıdırlar. Üçüncü olarak da kaçınılmaz cezalarını çekmeleridir"

-"Türkiye, bölücü terör karşısında bir yol ayrımına gelmiştir. ya bu husumet çetesi ülkeyi kanlı bir bölünme sürecine sürükleyecektir ya da Türkiye Cumhuriyeti eylemlere gereken cevabı vererek ihanetin belini kıracaktır"

-"Terörle mücadele süreci çok boyutlu bir süreçtir. Karşımızda yalnızca teröristler yoktur. Terörizmin imalatçı ülkeleri, üniformasız barbarlar vardır ve bu yalın gerçeği birazcık zeka sahibi herkes bilmektedir"

-"Teröristler kukladır, kuklacılar ise mayası, mazisi kapkara odaklardır. Türkiye'nin haklı sınır ötesi operasyonu an meselesiyken, ABD askerleriyle PKK/ YPG'li teröristlerin beraberce poz vermeleri neyin mesajıdır? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi vardır? Mehmetlerimize silah sıkanlara, ihanet edenlere destek vermek insanlık onurunun neresiyle ve nasıl bağdaşacaktır? ABD pozisyonunu netleştirmek mecburiyetindedir: Bu ülke dost mudur, düşman mıdır?"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK, sadece PKK'dan ibaret değildir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK, sadece PKK'dan ibaret değildir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK, sadece PKK'dan ibaret değildir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK, sadece PKK'dan ibaret değildir.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'PKK, sadece PKK'dan ibaret değildir. - Son Dakika

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