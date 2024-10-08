Bahçeli: Şiddete Sıfır Tolerans - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Şiddete Sıfır Tolerans

Bahçeli: Şiddete Sıfır Tolerans

MHP lideri Bahçeli, şiddetle mücadelede uzman komisyon kurarak önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

08.10.2024 13:18
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şiddete karşı sıfır toleransla muamele etmekten başka yol kalmamıştır"

-"Küresel vahşetin çıtası yükselirken cinayet, taciz ve şiddet vakalarının artması endişeyi tırmandırmaktadır"

-"Fatih'teki cinayetler, Beyoğlu'ndaki taciz, Sıla bebeğin hayatını kaybetmesi milletimizi derinden yaralanmakta"

-"MHP şiddetle mücadele etmek için uzman akademisyenlerden bir komisyon kurduk. Cezaları artırmakla beraber şiddetin ürediği ana yatağı kurutmalıyız"

-"Hepimiz kafa kafaya verip seri önlemler almalıyız"

-"Cezasızlık şikayetleri genişlerse, yapanın yanına yaptığı kar kalırsa devletin temelleri sarsılacaktır"

-"Ülkemizin şiddet uçurumuna yuvarlanması günahtır, hazindir. Şiddet bataklığının kurutulması boynumuzun borcudur"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Güvenlik, Politika, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Şiddete Sıfır Tolerans - Son Dakika

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