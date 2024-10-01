Bahçeli: Siyaseten Söylememiz Gerekenler Oluyor

Politika

BAHÇELİ: BİRBİRİMİZİ KIRMIYORUZ İNŞALLAH, BAZEN SİYASETEN SÖYLEMEMİZ GEREKENLER OLUYOR

TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Özgür Özel ile selamlaşan Devlet Bahçeli, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği" dedi.

Özel de Bahçeli'nin sözlerine, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.