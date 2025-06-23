MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 5 ay sonra yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuşacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayı başında kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından ara verilen grup toplantılarına yarın devam edecek. MHP TBMM Grubu sosyal medya hesabında üzerinde, Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı bulunan ve 'MHP grup toplantımız 24 Haziran 2025 Salı günü saat 10.45'te yapılacaktır' notu yer alan paylaşımda bulunuldu. Bahçeli, son grup toplantısını 28 Ocak tarihinde gerçekleştirmişti.
Son Dakika › Politika › Bahçeli TBMM'de Konuşacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?