Bahçeli: Terörsüz Türkiye İçin Temaslar Sürüyor

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "DEM'i temsil edenler aracılığıyla birçok temas yapıldı ve devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre, görüşmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacaktır. Buna herkesin katkısı olacaktır." - ANKARA