MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "DEM'i temsil edenler aracılığıyla birçok temas yapıldı ve devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre, görüşmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacaktır. Buna herkesin katkısı olacaktır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bahçeli: Terörsüz Türkiye İçin Temaslar Sürüyor - Son Dakika
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