Bahçeli: TİP'li Can Atalay'ın Meclis'e taşınması siyasi provokasyon

Politika

MHP Lideri Bahçeli: "Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP'li Can Atalay'ı cezaevinden çıkarıp Meclis'e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan TİP'in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır." - ANKARA