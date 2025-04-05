Bahçeli, Türkeş'in Mezarı'nı Ziyaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2 ay sonra mesaisine başladı
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli'yi, partinin genel Başkan Yardımcıları ve partililer eşlik etti.
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