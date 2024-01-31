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Bahçeli: Türkiye'nin anarşiye ve sokak diline teslimiyeti ham bir hayaldir - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Türkiye'nin anarşiye ve sokak diline teslimiyeti ham bir hayaldir

Bahçeli: Türkiye\'nin anarşiye ve sokak diline teslimiyeti ham bir hayaldir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin anarşiye ve sokak diline teslim olmasının ham bir hayal olduğunu belirterek, demokrasiye ve hukuka saygının herkesin temel sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bahçeli, şuur kaybıyla hareket edenleri tarih ve milletin affetmeyeceğini söyledi.

31.01.2024 15:48
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Bahçeli: "Hiç kimse bedeli ve sonuçları çok ağır olacak bir yanlışın faili olmamalıdır. Türkiye'nin anarşiye ve sokak diline teslimiyeti sadece ham bir hayaldir. Demokrasiye ve hukuka saygı herkesin, hepimizin temel sorumluluğudur. Şuur kaybının pençesinde bu sorumluluğun hilafına hareket edenleri ne tarih ne de millet affetmeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Türkiye, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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