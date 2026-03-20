Bahçeli Ülkü Ocakları\'nı Ziyaret Etti

20.03.2026 11:59
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı'nda Ülkü Ocakları Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfını ziyaret etti.

Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinin ardından, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçti.

Burada partililerle bayramlaşan Bahçeli, vakıf temsilcileriyle sohbet etti.

Devlet Bahçeli'ye, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, gençlere mesleki, sosyal ve kişisel gelişim alanlarında aldıkları eğitimler sonucu verilen 3 bin sertifikanın hatırası olarak hazırlanan tablo ile üzerinde duaların yazılı olduğu üç hilal simgesi takdim edildi.

Bahçeli'ye, İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları il başkanlıkları tarafından geliştirilen yarış otomobillerinin prototipleri de hediye edildi. Bahçeli, prototip araçlara "Göktay1" ve "Göktay2" adını verdi.

Bahçeli, programın sonunda vakıf temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazanın son günü Kabe’de yağmur altında dua Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
Balıkçıda asma tavan çöktü, aile yaralandı Balıkçıda asma tavan çöktü, aile yaralandı
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Taraftarlar kahroldu Galatasaray’a Osimhen şoku
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
11:07
Baklava olayı büyüyor Saran’ın yanıtı Ali Koç’u küplere bindirmiş
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş
11:05
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
11:00
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
10:38
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
