Bahçeli Ülkü Ocakları\'nı Ziyaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfını ziyaret etti.

Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinin ardından, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçti.

Burada partililerle bayramlaşan Bahçeli, vakıf temsilcileriyle sohbet etti.

Devlet Bahçeli'ye, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, gençlere mesleki, sosyal ve kişisel gelişim alanlarında aldıkları eğitimler sonucu verilen 3 bin sertifikanın hatırası olarak hazırlanan tablo ile üzerinde duaların yazılı olduğu üç hilal simgesi takdim edildi.

Bahçeli'ye, İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları il başkanlıkları tarafından geliştirilen yarış otomobillerinin prototipleri de hediye edildi. Bahçeli, prototip araçlara "Göktay1" ve "Göktay2" adını verdi.

Bahçeli, programın sonunda vakıf temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.