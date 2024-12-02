Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum

Bahçeli\'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen köşe yazarı Mümtazer Türköne, katıldığı bir programda terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinden yapılan tartışmalara ilişkin konuştu. Dikkat çeken ifadeler kullanan Türköne, ''Ben birkaç ay içerisinde Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

02.12.2024 21:41
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de TBMM'de DEM Parti milletvekillerinin ellerini sıkmış, ardından partisinin grup toplantısında "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanarak yeni bir sürecin işaretini vermişti.

Bahçeli, geçen iki ayda yaptığı çağrının arkasında olduğunu birçok kez dile getirirken; AK Parti içerisinden Bahçeli'nin açıklama ve hamlelerine destek açıklamaları geldi.

Süreç boyunca en çok konuşulan konu ise Bahçeli'nin 'umut hakkı' çıkışı oldu. Bahçeli söz konusu konuşmasında "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullanmıştı.

"SERBEST KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Terör örgütü lideri Öcalan ile ilgili tartışmalar devam ederken; Bahçeli'ye yakın bir isimden çarpıcı bir çıkış geldi. Köşe yazarı Mümtazer Türköne, katıldığı bir programda terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinden yapılan tartışmalara ilişkin konuştu. Dikkat çeken ifadeler kullanan Türköne, "Ben birkaç ay içerisinde Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Medyascope'a konuk olan gazeteci Türköne açıklamalarının devamında ise "Detaylara takılıyoruz. Başından beri söylediğim tablonun tamamında manzara çok açık. Öcalan'ın gelmesi milletvekillerin oraya gitmesi çok detay" diye konuştu.

Mümtazer Türköne, Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Gündem, Terör, Hukuk, Terör, MHP, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Kır:
    Siz sadece düşünün bakalım bizler halk ne diyor ..azdan az çoktan çok gider diyorum ben.. 17 5 Yanıtla
  • Yakup Üçüncü:
    Yok daha neler..kıyamet kopsun daha iyi…yerini mi yapıyorsunuz,nabız mı yokluyorsunuz? 10 4 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    50 bin vatandaşımızın ölümüne sebep olan bebek katili serbest bırakılacak demek halkı galeyana getirmektir ve bunun bir cezası olmalı 7 3 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Yatacak yeriniz yok sizin. 5 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    hassittir 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    ak makarnalar bize pkk diyene kadar bir aynaya bakin. hala fabatizm yapiyorsunuz. 2 0 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    İlk secimde millet sizi gömecek 0 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Birde mhp den milletvekili yaparsınız sahte çürük vatanseverler sizi pkk destekçisi MHP ülkenin en büyük beka sorunu birde bunlara oy verenler var 0 0 Yanıtla
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