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Bahçeli: Yerel seçim komisyonu çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Bahçeli: Yerel seçim komisyonu çalışmalarına devam ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin, AK Parti ve MHP'li kurmayların yer aldığı komisyonunun çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bahçeli: Yerel seçim komisyonu çalışmalarına devam ediyor
11.12.2023 - 18:11,
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin, AK Parti ve MHP'li kurmayların yer aldığı komisyonunun çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerine katıldı. Kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, bütçe görüşmelerinin nasıl geçtiğine ilişkin soruya, "Sakin" diye yanıt verdi.

Bahçeli, bir basın mensubunun, 'Yerel secim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmeniz olacak mı?' sorusuna da, "Bu aşamada yok. Yerel seçim komisyonu çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir ancak" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA
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