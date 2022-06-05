Bahçeli ziyaretinin yankıları sürüyor! İnce ve Enginyurt arasında yaşanan gerginlik tırmanıyor - Son Dakika
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Bahçeli ziyaretinin yankıları sürüyor! İnce ve Enginyurt arasında yaşanan gerginlik tırmanıyor

05.06.2022 14:42

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Bahçeli ziyaretinin yankıları devam ediyor. Eski MHP'li Cemal Enginyurt'un bu ziyareti eleştirmesinden sonra İnce ile arasında gerginlik yaşandı. İnce'nin "Tornistan yapan Cemal" sözlerine sinirlenen Enginyurt, "Tornistanı sen iyi bilirsin. Adam kazandı diyen sen değil misin" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tarım politikalarını iletmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

MUHARREM İNCE'Yİ ELEŞTİRDİ

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi eleştirdi.

"BENİM MAAŞIMA HACİZ GELİRKEN, İNCE MHP GENEL MERKEZİ'NDEYDİ"

Enginyurt, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Muharrem İnce, Sayın Bahçeli ve Cumhur İttifakına saldırdığı dönemlerde, Sayın Bahçeli ve Cumhur İttifakına sahip çıkarak İnce'ye sert sözler ettiğim için Milletvekili maaşıma haciz konulurken, İnce, MHP Genel Merkezindeydi. Yorum sizlerin." Cemal Enginyurt'un mesajı sonrası bir paylaşım da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.

"TORNİSTAN CEMAL"

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şov için iPhone kıran, sonra kırmadım demoydu diye tornistan yapan Cemal, sert sözler söylediğin için değil hakaret ettiğin için tazminat ödemeye mahkum oldun. Çarpıtma! Ben DP dahil 19 partiye tarım, gıda, pahalılık için mektup yazdım, randevu veren 7 parti ile de görüştüm" dedi.

"ADAM KAZANDI DİYEN SEN DEĞİL MİSİN?"

Enginyurt da İnce'ye yanıt vererek, "Sana ve hakareti meslek edinen trollerine gerekeni söylemekten geri kalmam. Tabi ki hakaret ettiğim için ödedim tazminatı. Senin o gün söylediklerine karşılık verdim. Tornistanı sen iyi bilirsin. Adam kazandı diyen sen değil misin. Kazanamasan tavukçuluk yapacaktın ne oldu?" ifadelerini kullandı.

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