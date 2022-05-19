Bakan Akar "PNS Badr"ın Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim törenine katılacak

PN MİLGEM'in üçüncü gemisi "PNS Badr", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılacağı törenle yarın Pakistan'da denize indirilecek.

ASFAT, 6 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma ile Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne 4 adet PN MİLGEM korvetinin satışını yaparak Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde savunma sanayiinde tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracat projesine imza atmıştı. Kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak teknolojik gelişmelerin ışığında PN MİLGEM projesinin inşa süreci aralıksız devam ediyor. 2 gemi İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda ve 2 gemi Karaçi Tersanesi'nde olmak üzere dünyada ilk defa 4 geminin aynı anda inşası gerçekleştiriliyor. 15 Ağustos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin teşrifleriyle ilk gemi olan PNS-Babur'un denize indirilmesi İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirilmişti. Diğer üç geminin inşa faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülürken, 2, 3 ve 4'üncü geminin inşa süreçlerinin ve teslimlerinin de 6 ay aralıklarla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede PN MİLGEM'in inşa sırasına göre ikinci gemisi PNS-Badr'ın denize iniş töreni 20 Mayıs tarihinde Pakistan Karaçi'de gerçekleştirilecek.

(İHA)