Bakan Akar, Ukrayna Savunma ve Altyapı bakanlarıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Ukrayna Savunma ve Altyapı bakanlarıyla görüştü

14.09.2022 17:50
Bakan Akar, Ukrayna Savunma ve Altyapı bakanlarıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, Ukrayna Savunma ve Altyapı bakanlarıyla görüştü - Son Dakika

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