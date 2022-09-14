Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Akar, Ukrayna Savunma ve Altyapı bakanlarıyla görüştü - Son Dakika

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