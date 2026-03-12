Bakan Bak KKTC'de Genç Başarı Programı'nı Lansmanını Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında "Genç Başarı Programı" lansmanına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Bakan Bak, temasları kapsamında burada düzenlenen "Genç Başarı Programı" lansmanına katıldı. Etkinlikte konuşan Bak sözlerine, Türkiye Badminton Milli Takımı oyuncusu Nehir Deniz'in başarılarına değinerek başladı. Bakan Bak, Deniz'in ortaya koyduğu başarı hikayesinin dikkat çekici olduğunu belirtirken, "Bugün Nehir Deniz kızımızın Genç Başarı Programı çerçevesindeki lansmanında bir araya geldik. Öncelikle KKTC'de olmaktan ve bu programa iştirak etmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Bak ayrıca, KKTC Badminton Federasyonu ve Türkiye Badminton Federasyonu çalışmalarıyla önemli bir projenin ortaya çıktığını ifade etti.

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yapan Bak, sporun toplumları bir araya getiren evrensel bir dil olduğunu belirterek, "Sporun birleştirici gücü, sporun iyileştirici gücü çok çok önemli bir süreç. Tüm dünyada spor ortak bir dil" dedi.

"Türkiye, KKTC'nin her zaman yanında"

Türkiye'nin KKTC'ye spor ve gençlik alanlarında verdiği desteğe değinen Bak, KKTC'deki projelere destek vermeye devam ettiklerini kaydetti. Bak, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün yatırımlarında, bütün projelerinde büyük destekçisi ve her zaman yanında" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak ayrıca Türkiye'de spor alanında önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, "Türkiye bu anlamda bir spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye'de bütün federasyonlara gerekli spor tesisleri, altyapı yatırımları yapılmakta ve yapılmaya devam ediyor" dedi.

"Spora ambargo konulmasına karşıyız"

Konuşmasında sporun önündeki engellere de değinen Bak, sporun siyasi veya başka nedenlerle engellenmemesi gerektiğini belirtti. Bakan Bak, "Biz bir spor adamı olarak spora ambargo kurulmasının karşısındayız. Spor engellenmemeli. Bu gençlerin heyecanları, kapasiteleri, vizyonları, ülkelerini temsil etme arzuları hiçbir şekilde engellenmemeli" açıklamasını yaptı.

KKTC'de spor tesisleri ve yurt yatırımları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KKTC'de yürüttüğü yatırımlara da değinen Bak, spor tesisleri ve öğrenci yurtlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak KKTC'de çeşitli spor tesisleri yatırımları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yurtlarımızda burada okuyan öğrencilerimize hizmet sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC'deki gençlere yönelik yeni programların planlandığını da belirten Bak, çeşitli spor organizasyonlarının gündemde olduğunu kaydederek, "Alt liglerde çeşitli turnuvaların yapılması noktasında bir çalışma süreci öngörüyoruz. Yine Kuzey Kıbrıs'taki gençlerimizi Çanakkale'ye götürüyoruz, orada bizim misafirimiz oluyorlar" dedi.

"Spor ve sporcu engel tanımaz"

Sporun evrensel bir güç olduğunu vurgulayan Bak, genç sporcuların önünde hiçbir engelin duramayacağını dile getirerek, "Sporun bu evrensel dilini kullanmamız lazım. Spor ve sporcu engel tanımaz. Yürekleri spor aşkıyla dolu bu gençleri hiç kimse engelleyemez" dedi.

Konuşmasında sporcu Nehir Deniz'in gelecekte büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Bak, olimpiyat hedeflerine de değindi. Bakan Bak, "İnanıyoruz ki Nehir kızımız tekrar olimpiyatlarda madalya kazanır. O madalyayı tüm yavru vatana, KKTC'ye ve Türkiye'ye hediye eder" ifadelerini kullandı. Bak konuşmasını sporcuların başarısında aile desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak tamamlarken, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı. - LEFKOŞA